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Arda Turan'a yılın örnek alınan sporcusu ödülü

Arda Turan'a yılın örnek alınan sporcusu ödülü

Arda Turan, özel bir üniversite tarafından 2022 yılının en sevilen ve en örnek alınan futbolcusu seçildi.