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    Arda Turan'a yılın örnek alınan sporcusu ödülü

    Arda Turan'a yılın örnek alınan sporcusu ödülü

    Arda Turan, özel bir üniversite tarafından 2022 yılının en sevilen ve en örnek alınan futbolcusu seçildi.
    • 10.05.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 18:17
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    Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, bu sezon sakatlığı nedeniyle takımına yararlı olamadı.

    Aldığı kilolarla da zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan deneyimli ismin moralini düzeltecek bir gelişme yaşandı.

    En sevilen ve örnek alınan futbolcu ödülü

    İstanbul'da özel bir üniversite tarafından Arda Turan'a, 2022 yılının en sevilen ve en örnek alınan futbolcusu ödülü verildi.

    Yıldız oyuncu, saha dışında yaşadığı olaylar nedeniyle gündem olmuştu. Turan'ın bu ödülü alması sosyal medyada eleştirildi.

    Arda Turan a yılın örnek alınan sporcusu ödülü #1


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