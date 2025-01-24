Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya veda mesajı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu için bir veda paylaşımı yaptı.

"YOLUN AÇIK OLSUN ASLAN KARDEŞİM"

Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim." sözlerini sarf etti.

Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan Eyüpspor'un Ahmed Kutucu için transfer açıklamasında ise şöyle denildi: