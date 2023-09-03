Eyüpspor, 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerek yeni sezona 4'te 4 ile başladı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Regattin, 67. dakikada Caner Erkin ve 82. dakikada Fredy kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 62'de Şahin Dik'ten geldi.
Caner Ekin'den nefis gol
Caner Erkin sezon başında transfer olduğu Eyüpspor ile çıktığı 4. lig maçında 3. golünü atmış oldu. 34 yaşındaki sol bek 2 de asist katkısı verdi.
Eyüpspor ligde gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise sahasında Manisa FK'yi ağırlayacak.
Arda Turan'ın akrep vuruşu
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, saha kenarında da konuşulmaya devam ediyor.
Genç hoca, kulübeye gelen bir topa akrep vuruşu yaparak akıllara, hocası Fatih Terim'i getirdi.
Terim'in saha kenarında yaptığı estetik hareketleri andıran bu vuruş sosyal medyanın gündemi oldu.