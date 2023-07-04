Arda Turan'dan Arda Güler'e: Barcelona'ya git 2018-2020 arasında Barcelona formasını giyen Arda Turan’ın Arda Güler’e, “Hiç düşünme, Barça’ya git. Orası tam sana göre” dediği öğrenildi. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Çok uzun süredir futbol gündeminde ilk sırada yer alan Arda Güler'le ilgili bilmece henüz çözülmedi.

Başta Barcelona olmak üzere çok sayıda kulübün transfer etmek istediği genç yıldızın kararı büyük bir merakla beklenirken, çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Arda Güler, Barcelona'nın teklifi sonrası Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'la görüşme yaptı.

2018-2020 yılları arasında Katalan devinin formasını giyen Arda Turan'ın genç yıldıza, "Hiç düşünme, Barça'ya git. Orası tam sana göre." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Xavi faktörü önemli

Arda Güler'in de özellikle Xavi faktörü nedeniyle Barcelona'ya çok sıcak baktığı ancak kesin kararını henüz vermediği ifade edildi.

18 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde Başkan Ali Koç'la 3. ve son kez görüştükten sonra büyük bilmecenin sona ermesi bekleniyor.

Barcelona'nın hem 17.5 milyon Euro'nun üzerindeki teklifi hem de 1 yıl Arda'yı Fenerbahçe'ye kiralamak istemesi nedeniyle Başkan Koç'un da Katalan kulübüne çok olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Real Madrid gündemde yok

Milli futbolcunun da şu anda Barça'ya gitmeye oldukça yakın olduğu ancak Leipzig, Ajax ve Benfica gibi geliştirici kulüplere gitme ihtimalini de düşündüğü öğrenildi.

Real Madrid'in "1 yıl Castilla'da kiralık oyna" önerisi nedeniyle muhtemel adresler arasında olmadığı da ifade edildi.

UEFA'nın gözü onda

Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Arda Güler'le ilgili gündeme UEFA da kayıtsız kalamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter adresinden genç yıldızın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarında gösterdiği performanslardan oluşan bir video yayınlandı.

Arda Güler için "Özel biri" ifadesini kullanan UEFA'nın videosu kısa sürede paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı