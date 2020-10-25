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    Arda Turan'dan Belhanda paylaşımı

    Arda Turan, Erzurumspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Belhanda'yla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Turan fotoğrafa, "My number 10 (Benim 10 numaram)" yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 11:07
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    Arda Turan'dan Belhanda paylaşımı

    Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Erzurumspor galibiyeti sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    "BENİM 10 NUMARAM"

    Arda, Younes Belhanda ile maç sonu soyunma odasında çekildiği fotoğrafı "My number 10 (Benim 10 numaram)" yazısıyla paylaştı.

    Öte yandan tecrübeli oyuncu, Oğulcan Çağlayan ile olan fotoğrafının altına da "Hayırlı olsun" notunu düştü.

    Arda Turan dan Belhanda paylaşımı #1

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