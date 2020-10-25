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Arda Turan'dan Belhanda paylaşımı

Arda Turan'dan Belhanda paylaşımı

Arda Turan, Erzurumspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan Belhanda'yla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Turan fotoğrafa, "My number 10 (Benim 10 numaram)" yazdı.