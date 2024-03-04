Arda Turan'dan Bodrum FK açıklaması: Biz kimseyi tahrik etmedik 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında yaşanan olayların ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan bir açıklama yaptı. Turan, rakiplerini tahrik etmediklerini ifade etti.

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1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Fredy kaydetti.

Konuk ekipte teknik direktör Arda Turan, 81. dakikada, Caner Erkin, 56. dakikada, Bodrum FK'de ise teknik direktör İsmet Taşdemir 44. dakikada, Kenan Özer, 90+5'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarının sonunda olaylar yaşandı

Bu müsabakada yaşanan olaylar ise iki takımın oynadığı futbolun önüne geçmeyi başardı.

İlk yarının son anlarında nir pozisyonda faul bekleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Bodrumlu taraftarlar, hakem Gürcan Hasova tepki gösterdi.

Hasova'nın, Taşdemir'e kırmızı kart göstermesiyle ortam kızıştı.

Tribünlerden atılan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile oyunculardan Uğur Demirok'a geldi.

Sahaya giren ambulansla Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı.

Kulüp başkanları ile Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de sahaya girip taraftarları yatıştırmaya çalıştı.

Uzun süre duran karşılaşmada daha sonra yeniden başladı.

"Biz kimseyi tahrik etmedik"

Yaşanan bu gerginlik sonrasında ise Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalar yaptı.

Olayları kendilerinin başlatmadığını söyleyen Arda Turan şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle yaşananlardan duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Bilinmesini isterim ki ne ben ve oyuncularım; ne de sevgili abim İsmet Taşdemir ve Bodrumsporlu oyuncu kardeşlerim bu olayları başlatan unsurlar olmadı. Sportif rekabetin ve tansiyonun yüksek olacağının bilindiği bir karşılaşmada oyunu yöneten unsurların gerekli dikkati, oyun dışı etkenlerin de hassasiyeti göstermekte maalesef eksik kalması ortaya hiç istemediğimiz bir tablo çıkardı. Eyüpspor'da göreve başladığımdan bu yana Bodrumspor'la yaşadığımız oyunu geliştirici, seyir zevkini yükseltici rekabetin bu hafta sonu gölgelenmiş olmasından büyük üzüntü duyduğumu tekrar belirtmek isterim.

Biz Eyüpspor olarak başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız liderliğinde bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada Eyüpspor; koşu mesafesiyle, topla oynama yüzdesiyle, attığı gollerle, aldığı puanlarla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da futbol istatistiklerinin en üst sıralarında yer alıyor. Eyüpspor'un başarıları, uluslarası spor medyasının da ilgisini çekiyor, hakkımızda haberler yapılıyor. Bu, güzel ülkemizin tanıtımı açısından da çok kıymetli bir potansiyel. Biz, oyunun içinde kalarak, oyunu geliştirerek, güzellikleri sahaya yansıtarak, saha dışını konuşmayarak, sağduyulu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ama bu; şiddete, haksızlığa maruz kaldığımızda da kendimizi ve oyuncularımızı korumayacağımız, hak- kımızı savunmayacağımız anlamına gelmez.

Bilinmesini isterim ki biz hiç bir olayı başlatmadık, kimseyi tahrik etmedik. İçinde bulunduğumuz her hatanın, yanlışın sorumluluğunu almaya hazırız ama sadece saha içinde futbolumuzu geliştirmeye çalışırken şiddete maruz kalmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz.

Buradan gözünden ciddi şekilde yaralanan Uğur Demirok kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan tüm olaylara rağmen sağduyusunu koruyup, oyunu devam ettirdikleri için hem kendi oyuncularıma hem Bodrumsporlu oyuncu kardeşlerime ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum.

Bir daha bu şekilde olanların yaşanmaması dileğimle, tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Çorumspor maçına davet ediyorum. Orada yine en güzel oyunumuzla sahada olacağız. Ve, bu hayale aşık olmaya devam edeceğiz.

Uğur Demirok'tan TFF'ya çağrı

Öte yandan Eyüpspor'dan Uğur Demirok da bir açıklama yaptı.

35 yaşındaki futbolcu, retinasında yırtık bulunduğunu, antrenmanlara ve maçlara geri dönüş tarihinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Uğur Demirok, ayrıca yaşanan olaylar için federasyona çağrıda bulundu.

Tecrübeli savunma oyuncusu şu sözleri sarf etti:

İnsan sağlığı her şeyden önce gelmelidir diye düşünüyorum. Retinada yırtık mevcut. Bu sabah lazerle müdahale edildi fakat kanama olduğu için istenilen yere yapılamadı. Çarşamba günü tekrardan kontrol edilip bir daha denenecek. Eğer olmazsa operasyon olmam gerekecek. Kimsenin konuşmadığı basite indirgediği bir olay haline gelmemesi gerekir. Antrenmanlara ve müsabakalara tekrar başlama sürem şuan belirsiz. Bütün yetkili mercileri göreve davet ediyorum başta federasyon lütfen!!!

Uğur Demirok, bu paylaşımında federasyonun resmi hesabını da etiketledi.

"Gözünden ameliyat olma ihtimali bulunuyor"

Son olarak ise 1. Lig'de lider konumda olan Eyüpspor, son oynanan lig maçında yaralanan Uğur Demirok ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Eflatun-sarılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: