Euro
11.3452
1.37%
Dolar
9.7518
1.55%
Altın
565.1
2.08%
Borsa
1.485
0.34%
Bitcoin
610.298
4.13%
BTXN Coin
20.74
-0.38%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Arda Turan'dan derbiye özel mesai

    Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Arda Turan, takımdan kopmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arda Turan'dan derbiye özel mesai

    Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sakatlığına rağmen takımla yakından ilgileniyor.

    FUTBOLCULARI DERBİYE HAZIRLIYOR

    UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde oynanan Randers maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Turan, Florya'da adeta mesai yapıyor.

    Beşiktaş ile oynanan son maçta fileleri havalandıran Arda Turan, derbi öncesinde karşılaşmanın önemini oyunculara tek tek anlattı.

    Takımdaki isimlerle özel görüşmeler yapan kaptanın, her isimle özel olarak ilgilendiği belirtildi.

    Arda Turan dan derbiye özel mesai #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir