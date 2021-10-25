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Arda Turan'dan derbiye özel mesai
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Arda Turan, takımdan kopmuyor.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 13:03
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, sakatlığına rağmen takımla yakından ilgileniyor.
FUTBOLCULARI DERBİYE HAZIRLIYOR
UEFA Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde oynanan Randers maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Turan, Florya'da adeta mesai yapıyor.
Beşiktaş ile oynanan son maçta fileleri havalandıran Arda Turan, derbi öncesinde karşılaşmanın önemini oyunculara tek tek anlattı.
Takımdaki isimlerle özel görüşmeler yapan kaptanın, her isimle özel olarak ilgilendiği belirtildi.