Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın, Arda Turan transferiyle ilgili bir görüşme olmadığını açıklaması üzerine Arda, Instagram'dan sarı-kırmızı formalı bir fotoğrafını paylaşarak, ''Çok şükür, bir ömür yeter'' dedi.

Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından bu süreci kulüpsüz olarak geçiren Arda Turan, birkaç yıl daha futbol oynamak istediğini belirtmişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarla defalarca gitmek istediği takımın Galatasaray olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu için dün sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yapmış ve Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında bu transferin konuşulduğuna yönelik iddiaları yalanlamıştı.

''ARDA TURAN KONUŞULMADI''

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."





''ÇOK ŞÜKÜR, BANA BİR ÖMÜR YETER''

Yapılan bu açıklamanın ardından Arda Turan'dan da hamle gecikmedi...

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla çekilen bir karesini kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşarak, ''Çok şükür, bana bir ömür yeter'' ifadelerini kullandı.