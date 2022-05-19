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    Arda Turan'dan emeklilik açıklaması

    Arda Turan'dan emeklilik açıklaması

    Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini ancak yakında açıklama yapacağını söyledi.
    • 19.05.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 15:01
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    Galatasaray'da Arda Turan'ın Adana Demirspor maçında oynanamsı tartışmalara neden oldu. Domenec Torrent birkaç hafta önce tecrübeli futbolcunun antrenmanlarda iyi çalıştığını söylerken, yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosunda olmamasını "fit değil" açıklamasıyla duyurmuştu.

    35 yaşındaki futbolcu TV8'de emeklilik kararı hakkında konuştu.

    “Ailemle oturup konuşacağım”

    "Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim." diyen Arda Turan, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

    Arda Turan dan emeklilik açıklaması #1

    “Zorlu ve yorucu bir kariyerdi”

    Deneyimli oyuncu ayrıca, "Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten." diye konuştu.

    Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Arda Turan bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

    Arda Turan dan emeklilik açıklaması #2


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