Arda Turan: Fatih Terim'den çok şey öğrendim

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12 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 22 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı.

37 yaşındaki teknik adam, Sky Sports'a verdiği özel röportajda, Diego Simeone'yi Atletico Madrid'deki anılarını ve Barcelona'da geçirdiği dönemi anlattı.

"HARİKA BİR KÜLTÜR YARATTIK"

Genç çalıştırıcı, Atletico Madrid ile yaşadıkları şampiyonluk için şunları dedi:

İmkansız görünen şeyleri başardık. Belki de tarihin en güçlü Barcelona ve Real Madrid'ine karşı mücadele ettik. Harika bir kültür yarattık.

"ÇALIŞMA AHLAKINDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Diego Simeone hakkında da konuşan Turan, şu değerlendirmede bulundu:

Çalışma ahlakından çok etkilendim. Simeone hayatımda tanıştığım en çalışkan insan olabilir. Beni konfor alanımın dışına çıkaran ilk kişi oydu. Beni en çok zorlayan, sınırlarımı aşmam için beni motive eden kişi oydu. Oyunu sadece hücum olarak değil, bir bütün olarak görmemi sağladı.

"BARCELONA'NIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

2015 yazında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Katalan ekibinin transfer yasağı nedeniyle 6 ay boyunca forma giyememişti.

Bu dönem hakkında da konuşan Turan, şunları dedi:

Bugün bile, Barcelona'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI ORADAYDI"

Barcelona dönemini değerlendiren genç teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Atletico Madrid'den sonra bir adaptasyon süreci yaşayacağımı biliyordum. Farklı oyuncular ve farklı bir futbol felsefesi vardı. Belki de dünyanın en güçlü hücum hattına katılmıştım. Dünyanın en iyi oyuncuları oradaydı. Özellikle ikinci sezonumda önemli bir katkı sağladığımı düşünüyorum.

"FATİH TERİM'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Fatih Terim ve Luis Enrique'den de etkilendiğini belirten Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: