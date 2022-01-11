Arda Turan'dan Fatih Terim için veda paylaşımı

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için bir veda paylaşımı yapan Arda Turan, "Sizin gölgeniz bize yeter" dedi.

Galatasaray'da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından fatura Fatih Terim'e kesildi.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın stadında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Terim ile yollar ayrıldı. Ayrılık gündeme bomba gibi düşerken futbolcular art arda veda mesajları yayınladı.

Bu mesajların en dikkat çekeni ise Arda Turan'ın paylaşımı oldu.

Turan, Instagram hesabından hocası ile fotoğraflarından oluşan bir kolajla beraber uzun bir mesaj kalema aldı.

İşte Arda Turan'ın Fatih Terim'in arkasından yazdığı o veda notu:

"BİZE AYRILIK YOK"

"Ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur. Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız.

"BABALIĞI, LİDERLİĞİ ÖĞRETTİNİZ"

Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz.

Galatasaray’ın altyapısı, geleceği, sorunları, mutluluğuydu her günkü konuşmalarımız, hayallerimizdi neredeyse tüm sohbetlerimizin ana konusu. Her zaman dediğiniz gibi; önce Allah’a, sonra da Galatasaray’a borçluyuz her şeyimizi, hayatımızı, hayallerimizi…

"GÖLGENİZ BİZE YETER"

Galatasaray, bizim hayatımızda hep kazanmaktan daha öte anlam ifade etti…

Hocam, Sizin gölgeniz bize yeter. Merak etmeyin; bizim görmediğimiz, bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya’daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim’in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız. Galatasaray’a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim, hocam. Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım. Sizi çok seviyorum."