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    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

    Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim, teknik ekibinde yer alan isimlerle yemekte buluştu. Görüşmede sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda'nın da yer alması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 09:39
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    Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, yeni teknik direktör Domenec Torrent ile bir türlü anlaşamadı. Torrent, Arda Turan'ı bazı maçların kadrosuna almamıştı.

    Son olarak Göztepe ile oynanacak karşılaşma kafilesinde bulunmayan Arda Turan, soluğu Fatih Terim'in yanında aldı.

    Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencilerini ağırladı. Necati Ateş, Mert Çetin, Eray Sözen ve Arda Turan gibi isimler Fatih Terim'i ziyaret etti. Galatasaray kaptanlarından Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

    Arda Turan dan Fatih Terim paylaşımı #1

    ARDA TURAN'DAN KALPLİ FATİH TERİM PAYLAŞIMI

    Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler olan Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte olan fotoğrafını sarı-kırmızı kalple paylaştı.

    Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sorulan "Futbolu ne zaman bırakacaksın?" sorusuna "Ailemle, Fatih Hoca ile birlikte karar vereceğiz. Düşüneceğiz." demişti.

    Arda Turan dan Fatih Terim paylaşımı #2


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