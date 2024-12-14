Arda Turan'dan hakem kararları hakkında çarpıcı sözler!

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Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Josip Brekalo ve 82. dakikada Antonin Barak kaydetti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın hakem kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"HAKEMLER DİKKATLİ İNCELESİN"

Arda Turan yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Maçın hakemlerini ve VAR ekibini tebrik ediyorum. Asla kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Oyun hataya müsait, bunlar olabilir ama pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Prince Ampem dün de Thiam... Hakemlerimizden ricam, pozisyonların daha dikkatli incelenmesi. Çünkü ben futbolcularımıza oyunu güzelleştirmek için ayakta kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu oyunu güzelleştirmekten ve iyileştirmekten vazgeçmeyeceğiz.

"İLETİŞİMDEN UZAKTIK"

Arda Turan, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Oyunu bir pozisyon üzerinden değerlendirmek bizim için bir felaket olur. Gerçekten iyi oynamadığımız bir gündü. Zaman zaman topa sahip olamadığımız günler vardı ama asla savunma prensiplerimizden vazgeçmemiştik. Eyüpspor'a geldiğim günden beri en kötü hücum ve savunma performansımızı sergiledik. Rakibin beklerinden çözümler olacağını biliyorduk. Bunlara karşı koyamadık. Kenarlardan geldikten sonra ceza sahası içinde alan savunmasından adam savunmasına geçemedik. Topun karşısında kaymalarda geç kaldık, iletişimden uzaktık. Her şeyden önce oyuncularımızın kendi insiyatifleriyle belirlediği coşkudan da uzaktık. Böyle günler futbolun içinde var. Performansımızdan memnun olmasam da puan alabilirdik. Kasımpaşa'yı, Hakan Keleş Hoca'yı ve Kasımpaşalı futbolcuları oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum. Hak ederek kazandıkları bir galibiyet oldu.

"BERABER TOPARLANACAĞIZ"

Beraber toparlanacaklarını söyleyen Turan, şu şekilde konuştu:

Kazandığımız zaman nasıl çok güzel bir aileysek, kaybettiğimiz zaman da beraber toparlanacağız. Mağlubiyet, profesyonel takımların cehennemi olmalı. Biz bunu profesyonel olarak yaşayacağız. En iyi şekilde hatalarımızı analiz edip, beraber takım haline döneceğiz. Ben oyuncularımın bugüne kadar yaptıkları işlerle gurur duyuyorum. Muhteşem bir ailemiz, muhteşem bir oyuncu grubumuz var. Futbolun içinde böyle anlar var. Bu anların üstesinden birlikte geleceğiz. Bu mağlubiyet savunma prensiplerimizden uzaklaştığımız zaman hatırlayacağımız bir ders oldu.

"ÖNEMLİ BİR FIRSATIMIZ VAR"

Turan, son olarak şunları dedi: