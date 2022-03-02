Arda Turan'dan muhabirlere jübile göndermesi

Sarı-kırmızılı ekibin bugün yapılan idmanında, son günlerde gündemi hayli meşgul eden Arda Turan ile muhabirler arasında kısa süreli gülüşmelere neden olan bir diyalog yaşandı.

Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.

"BANA FUTBOLU BIRAKTIRDINIZ"

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı.

Arda, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın, futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.