Arda Turan'dan Okan Buruk'a övgüler

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Turan, son 2 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan ve bu sezon da takımını zirvede tutan eski takım arkadaşı Okan Buruk'a övgülerde bulundu.

"GALATASARAY'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR"

Sarı-kırmızılı hayalleri hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Turan, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray’ın muhteşem bir hocası var. Galatasaray tarihine altın harflerle ismini yazdırmış rekorlar kırmış bir Galatasaraylı ve onun uzun süreler görevini sürdürmesini çok isterim. Kalıyorsa Okan abi 10- 20 sene orada kalsın, Avrupa’da kupa kazansın. Biz sonuna kadar bunu gönülden destekleriz.

"KENDİMİZE AİT BİR SAVUNMA SİSTEMİMİZ VAR"

Ligin 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçına değinen Turan, takımda birçok eksik futbolcu olmasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldıklarını belirterek, şunları dedi:

Kendimize ait bir savunma sistemimiz var. Hangi oyuncum oynarsa oynasın bu savunma sistemimizden kopacağımızı düşünmüyorum.

"EYÜPSPOR OLARAK İNSANLARA GÜZEL VE HEYECANLI MAÇLAR SEYRETTİRMEK İSTİYORUZ"

Maçın gidip geldiği anlar olduğunu hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaybedebilirdik de kazanacağımız fırsatlar da elimize geldi. Eyüpspor olarak insanlara güzel ve heyecanlı maçlar seyrettirmek istiyoruz. Gençlerin, kadınların, insanların oyunu seveceği bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Eyüpspor olarak geriye değil, öne doğru adım atan bir takım vardı. Bu da bizim oradan puan almamızı sağladı. Bizim için çok kıymetli bir puan. Ama, bizim hedefimizde gurur ve mutluluk yaşatan özel ve önemli bir maç. Ama hemen önümüze ve işimize bakmalıyız.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜMÜ DE GLOBAL BOYUTTA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUM"

Futboldaki yeni teknolojileri ve gelişimleri yakından takip ettiğini ve uluslararası futbol zirvelerine katıldığını belirten Turan, şunları dedi:

Global çapta bir futbolcuydum ve teknik direktörlüğümü de global boyutta devam ettirmek istiyorum. Ülkemizde kulüplerin bu tür seminerleri takip etmesi çok önemli. Dünya futbolunun gelişimi bu zirvelerde belli oluyor.

"GELECEKTE DAHA KALABALIK EKİPLERLE BURALARA KATILMAK İSTİYORUM"

"Birçok LaLiga, Suudi Arabistan Ligi ve diğer liglerdeki takımlarının yetkilileri buradaydı." diyen Turan, şu şekilde konuştu:

Futbol ile ilgili fikirler, gelişimler, analizler, datalar, ekipmanlar bu fuarda sergileniyor. Muhteşem bir organizasyon. Bunları yakından takip etmek lazım. Çünkü oyun çok gelişiyor. Bizim de buralarda olmamız çok önemli. Hatta gelecekte daha kalabalık ekiplerle buralara katılmak istiyorum.

"GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK LAZIM"

Futboldaki gelişmeleri takip etmenin önemine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

Gelişmeleri takip etmek lazım. Gelişmelerin peşinden koşmak lazım ama hangi gelişmeyi kendi sistemine uygulayacağın çok önemli.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Gelecekteki hayalleri hakkında ise Turan, şu değerlendirmede bulundu:

İlerde bir gün ligde şampiyonluklar, Avrupa’da şampiyonlar ligi kupasını, milli takımda Avrupa’da kupa kazanmak istiyorum. Bunu çekinmeden söylüyorum. Bu hayal için sonuna kadar çalışacağım. Daha 37 yaşındayım. Allah izin verirse önümde teknik direktörlükte 20-25 senelik bir zaman var. Bu sürede en iyisini yapmaya çalışacağım.

"BAŞARIYA GÖTÜRECEK ŞEY TEKRAR ETMEKTİR"

Futbolcunun gelişiminde tekrar etmenin önemine vurgu yapan Turan, şunları söyledi:

Tekrardan oyuncunun sıkılmaması lazım. Çünkü başarıya götürecek şey tekrar etmektir. Antrenman metodunda tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolda hem savunmada hem de hücumda otomatizmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi gelişim sağlanırsa sağlansın hangi antrenman metodu gelirse gelsin tekrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar antrenman metodu iyi bir antrenman metodudur. Sayıları, oyuncudan alacağınız fiziki değerleri belirler. Birçok avantajının olduğunu düşünüyorum.

"SUUDİ FUTBOLUNUN GELİŞİMİ MUHTEŞEM SEVİYEDE"

Dünya Futbol Zirvesi için geldiği Suudi Arabistan’daki futbol yatırımları hakkında konuşan Turan, şunları ifade etti:

Suudi futbolunun gelişimi muhteşem seviyede. Statlar muhteşem, ülkeye gelen oyuncular, teknik direktörler muhteşem. Bence Suudi futbolu çok ilerliyor ve yakın zamanda dünya futboluna yön verebilecek seviyede. Bu gelişimle rekabet ederken de örnek almak lazım. Rekabet ederken de örnek alınabilir. Bunun Suudi futbolu için de geçerli olduğunu düşünüyorum.

"MADDİ OLARAK BAZI DENGELERİ SAĞLAYAMAYABİLİRİZ"

Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek bonservisli üst düzey yabancı futbolcu transferleri hakkında ise Turan, şu değerlendirmede bulundu: