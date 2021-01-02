Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı

Galatasaray kaptanı Arda Turan, yılbaşı gecesi havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu ağır yaralanan Omar Elabdellaoui'yle ilgili bir paylaşım yaptı. Arda, "Unutma, biz Allah'a inanıyoruz" dedi.

Galatasaraylı futbolcular, 31 Aralık Perşembe gecesi Down Sendromlu çocuğunu eğlendirmek isterken, havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu yaralanan ve ameliyata alınan Omar Elabdellaoui'yi yalnız bırakmıyor.

Takım arkadaşlarıyla birlikte Norveçli oyuncuyu hastanede ziyaret eden Galatasaray kaptanı Arda Turan, sonrasında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR"

Arda paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Gönül de yaptığı paylaşımla Omar'a destek mesajı gönderdi.