Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri: "Bazıları şüphe ile baktı" 1. Lig'de bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, gelen bu başarının ardından konuştu. Turan, "Bodrum'da elendikten sonra, onlara, "En erken şampiyonluğu kazanacağım" dediğimde birçoğu şüphe ile baktı" dedi.

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ensonhaber.com

Eyüpspor, 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Altay’ı konuk etti.

Karşılaşmayı Eyüpspor 4-1’lik skorla kazanarak 1’inci Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıktı.

Ev sahibi Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 8 ve 55’inci dakika Bruno, 23’üncü dakikada Recep Niyaz ile 64’üncü dakikada penaltıdan Regattin kaydetti.

Konuk ekip Altay’ın golünü ise 14’üncü dakikada Deniz Kadah attı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'e çıkmayı garantilemelerinin ardından konuştu.

"Eyüpsultan semti, bazı şehirler kadar büyük"

Turan sözlerine şu şekilde başladı:

Tarihin en güzel, en erken lige çıkışlarından, şampiyonluklarından birini yaşattılar bize. Bence Eyüpsultan semti, bazı şehirler kadar büyük. O yüzden bence bunu hak ediyor.

"Bundan sonra en iyi oyunumuzu sergileyemeye çalışacağız"

Arda Turan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sayın başkan Murat Özkaya'ya, asbaşkan Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, asla başaramazdık. Ama en önemli teşekkür oyuncularıma. Bodrum'da elendikten sonra, onlara, "En erken şampiyonluğu kazanacağım" dediğimde birçoğu şüphe ile baktı. Ama bazıları da inandılar. Sabah 6'da kalkıp çalıştılar. Sonuna kadar hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra en iyi oyunumuzu sergileyemeye çalışacağız çünkü kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En iyi halimizde sahada olmaya çalışacağız.

"Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar"

Genç teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

Oyuncularım, yapmak, kullanmak istediğimiz sisteme inandılar. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üzerinde birçok oyuncu var. Her gün bana sabır gösterdiler. Ama onlara önce aile olduğumuzu söyledim. Bu birlikteliği sağlayınca başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynayabilecek cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Bence Süper Lig'e de renk katacağımızı düşünüyorum. Bize inansınlar, bize önyargıyla bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştiren bir kulübüz. Bize böyle bakarlarsa, çok sevinirim.

"Enteresan duygular içerisindeyim"

Kulübede şampiyon olmanın ne tür bir his olduğu sorusuna cevap veren Arda Turan, şöyle konuştu: