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Haber Merkezi

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk eden Eyüpspor, rakibine adeta gol olup yağdı.

İstanbul temsilcisi, mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Bu skor sonrasında Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

SOYUNMA ODASINDAKİ SÖZLERİYLE TAKDİR TOPLADI

Eyüpspor'un bu galibiyeti taraftarlarda da büyük bir coşku yaratırken karşılaşmanın ardından bir video ortaya çıktı.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ise büyük beğeni topladı.

"ÇOK YÜKSEK SESLE SEVİNMEYİN"

Konuşmasına "Çok yüksek sesle sevinmeyin" diyerek başlayan Turan, şunları ifade etti: