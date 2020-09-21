Arda Turan'dan Taylan Antalyalı'ya: Xavi misin aslanım

Arda Turan, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından bir paylaşım yaparak takım arkadaşı Taylan Antalyalı'yı övdü.

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Falcao (P) ve Belhanda'nın golleriyle rakibini 2-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan kaptan Arda Turan, iyi bir performans sergileyen Taylan Antalyalı'yı övdü.

"XAVI MİSİN ASLANIM"

Taylan ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Xavi misin be aslanım benim" yorumunda bulundu.

,