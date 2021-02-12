Arda Turan'ın 2 maç cezası onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasındaki küfürlü sözleri için 2 maç ceza verilen Arda Turan için Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'ın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

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