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    Arda Turan'ın 2 maç cezası onandı

    Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasındaki küfürlü sözleri için 2 maç ceza verilen Arda Turan için Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 17:30
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    Arda Turan'ın 2 maç cezası onandı

    Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

    TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

    "Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'ın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir."

    Galatasaraylı futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür - İZLE

    Arda Turan ın 2 maç cezası onandı #1

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