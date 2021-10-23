Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
591.599
-2.55%
BTXN Coin
21.05
-2.77%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Arda Turan'ın dans performansı

    Arda Turan'ın dans performansı

    Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan'ın dans performansı sosyal medyada ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde keyifler yerinde.

    Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabı Instagram'dan Arda Turan'ın videosunu paylaştı.

    “ÇAV BELLA”

    Videoda Turan dans ederken, arka planda dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de yer alan bir "Çav Bella" parçası çaldı.

    Mısırlı golcü paylaşımına yine aynı dizide yer alan bir karakterin maskeli çıkartmasını ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu.

    Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede gündem oldu.

    Arda Turan'ın dans performansı İZLE

    Arda Turan ın dans performansı #1

    Arda Turan ın dans performansı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir