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Arda Turan'ın dans performansı
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan'ın dans performansı sosyal medyada ilgi gördü.
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 15:14
- Güncelleme : 23.10.2021 - 15:25
Galatasaray'da Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde keyifler yerinde.
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabı Instagram'dan Arda Turan'ın videosunu paylaştı.
“ÇAV BELLA”
Videoda Turan dans ederken, arka planda dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de yer alan bir "Çav Bella" parçası çaldı.
Mısırlı golcü paylaşımına yine aynı dizide yer alan bir karakterin maskeli çıkartmasını ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede gündem oldu.
Arda Turan'ın dans performansı İZLE