Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, Keçiörengücü'nü yendi Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, 1. Lig'in ilk maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü Caner Erkin'in tek golüyle 1-0 mağlup etti.

1. Lig'de ilk hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Serhat Gülpınar yönetimindeki Ankara Keçiörengücü ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan lig mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Eyüpspor oldu.

Galibiyet golü Caner Erkin'den

İstanbul ekibine üç puanı getiren golü ise yeni transfer Caner Erkin kaydetti. Milli oyuncu maçın 58. dakikasında serbest vuruştan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.

Arda Turan yeni sezona 3 puanla başladı

Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.

Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 2. haftasında Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.