Arda Turan'ın kariyeri

Futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın kariyerini sizler için derledik.

Geçtiğimiz aylarda futbolu bırakacağının sinyallerini veren Arda Turan sonunda kararını verdi ve yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Deneyimli oyuncu eşinin YouTube kanalından yayınladığı bir video ile futbolu bıraktığını belirtti.

Biz de Arda Turan'ın kariyerini sizler için derledik...

Arda Turan, 30 Ocak 1987 İstanbul'da doğdu. Yıldız oyuncu kariyerinin büyük bir çoğunluğunu sol kanat mevkiinde oynadı. 2006-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında forma giydi ve kaptanlık yaptı.



2005-2011 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği inanılmaz performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 240 maça çıkmış ve 49 gol 77 asistlik bir performans göstermiştir.

Atletico Madrid'e transfer oldu

Arda Turan, 2011 yılında İspanya'nın köklü takımı Atletico Madrid'e transfer olmuştur. 2015 yılına kadar Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 178 maça çıkıp 22 gol 32 asistlik katkısıyla birçok kulübün dikkatini çekmeye devam etti.

Barcelona'ya gitti

2015 yılında dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan dünya basınında yer alan Türk futbolcular arasına girdi.

Turan 2018-2020 yılları arasında ise Başakşehir'de 2 yıl kiralık olarak forma giydi.

Yuvaya dönüş

Barcelona formasını 2020 yılına kadar terleten Arda Turan daha sonra eski takımı Galatasaray'a geri döndü.



Kariyeri boyunca toplam 527 maçta forma giyen Arda Turan, 90 gol 127 asist yapmıştır.



2018 yılında Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan'ın Asil Aslan Turan ve Hamza Arda Turan adında iki tane çocuğu bulunmaktadır.

Başarıları

Galatasaray

Süper Lig: 2007-08

Türkiye Kupası: 2004-05

Türkiye Süper Kupası: 2008



Atlético Madrid

UEFA Süper Kupası: 2012

UEFA Avrupa Ligi: 2011-12

La Liga: 2013-14

Copa del Rey: 2012-13

Supercopa de España: 2014

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği: 2014



FC Barcelona

UEFA Süper Kupası: 2015

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2015

La Liga: 2015-2016

Copa del Rey: 2015-2016

Supercopa de España: 2016



Türkiye

Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü: 2008

Arda Turan'ın vukuatları

Yıldız oyuncunun kariyeri kadar hem saha içi hem de saha dışında yaşadığı olaylar gündem olmuştu.

Berkay kavgası

Arda Turan ve Berkay’ın Emirgan’da İddiaya göre; Berkay’ın sigara içmek için dışarı çıktığı sırada ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Caner kavgası

2009-2010 sezonunda Bursaspor’u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray’da antrenmanlar devam ediyordu.

Oldukça neşeli başlayan çalışmanın 5’e 2 pas bölümünde birbirlerine sert giren kaptan Arda Turan ile Caner Erkin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Birbirlerine giren iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırırken, Caner Erkin’in dudağının kanadığı görüldü.

Hakeme krampon attı

2015 yılında İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile karşı karşıya gelen Atletico Madrid’de Arda Turan çok tartışılacak bir olaya imza atmıştı.

Maçın 47. dakikasında Arda Turan, rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından faul beklerken hakemden istediği düdüğü alamadı. Bunun üzerine çok sinirlenen Arda Turan, ayağından çıkan kramponunu eline aldı ve yardımcı hakemin olduğu bölüme doğru fırlattı.

Güvenlik görevlisiyle kavga etti

Galatasaray’da oynadığı dönemde 2009 yılında Arda Turan’ın arkadaşı Ali Murat Küçüker adlı yolcu, bir güvenlik personeli ile tekme-tokat kavga etti.

Kavganın boyutunun büyük olması çok sayıdaki turisti tedirgin etti.Birbiri ile yumruklaşan ve birbirini kovalayacak kadar öfkeli olan tarafları Arda Turan ve yakınındakiler ayırmaya çalıştı.

DM mesajları

Aşk hayatı ve skandallarıyla gündeme gelen Arda, 2 sene evvel Ebru Şallı ile mesajlaşmaları ile yine gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebru Şallı’nın Instagram’ı hacklenmiş ve Arda ile tüm konuşmaları deşifre olmuştu.

İkili arasında geçtiği iddia edilen diyaloglardaki samimiyet ise hayli dikkat çekmişti.

Arda Turan: "Hoşbulduk, ne zaman dönüyorsun:)"

Ebru Şallı: "Yarın akşam. Sen de pazartesi değil mi?"

Arda Turan: "Evet pazartesi sabah. Göremeyecek miyim seni:))"

Ancak ikili arasındaki diyaloglar Şallı ya da Arda tarafından yalanlanmadı. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atmış ve deşifre olmuştu. Turan o zamanlar bu iddiaları kabul etmemişti.

Cezalı olduğu maçta görevliyle kavga etti

Arda Turan Galatasaray’da oynarken tribünden seyrettiği İstanbul Belediyespor maçından sonra soyunma odasına gitmek isteyince kendisini engelemek isteyen görevliyle kavga ettiği için disiplin kuruluna sevk edildi.

Semih Şentürk'e yumruk attı

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Semih Şentürk, 2009 yılında oynanan derbide Galatasaray beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada Arda’nın maç içinde kendisine yumruk attığını söylemişti.

Gazeteciye saldırdı

Makedonya maçı dönüşünde uçakta tecrübeli gazeteci Bilal Meşe’ye küfreden ve fiziksel saldırıda bulunana Arda Turan, kadro dışı kaldığı Milli Takım’ın Slovenya’daki kampında bir basın toplantısı düzenledi. Arda, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Fatih Terim'le tartıştı

EURO 2016 sonrasunda prim tartışmalarıyla gündeme gelen Arda Turan, Fatih Terim ile tartışmaları çok konuşulmuştu.

Başakşehirli oyuncu o dönem davet almadığı süre boyunca bu durumu eleştirmiş Fatih Terim ile arasını epey açmıştı. Oyuncu Fatih Terim gittikten sonra milli takıma geri dönmüştü.

Taraftarla arası açıldı

EURO 2016 D Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız’da, o dönem takım kaptanı Arda Turan ve Türk taraftarlar arasında gerilim yaşandı.

Maç sırasında sahaya giren bir taraftar Arda Turan ile ilgili protesto yaparken maç boyunca Arda Turan’ın tribünlere yaptığı hareketler de gündeme gelmişti.

İzlanda maçında oyundan çıkarken güldü

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Eskişehir’de İzlanda’yı konuk eden A Milli futbol takımımız 3-0 yenik duruma düştükten sonra 60. dakikada etkisiz kalan Arda Turan, yerini Emre Mor’a bıraktı.

100. milli maçına çıkan ve karşılaşma öncesi Ali Dürüst’ten plaket alan Arda Turan tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanmıştı. İzlanda karşısında etkisiz bir performans ortaya koyan ve hazır görünmeyen Arda Turan, 60. dakikada oyundan alınınca protesto edildi. Arda Turan ise yedek kulübesine gelirken protestolara gülerek cevap verdi. Arda’nın bu hareketi sosyal medyada çok büyük tepki gördü.

Hakeme saldırdı

2018-2019 sezonunda Başakşehir’in sahasında Sivasspor ile 90+2’de yediği golle 1-1 berabere kaldığı maçta 70. dakikada oyuna giren Arda Turan 90+4. dakikada bir pozisyonda yan hakem Erdinç Sezertam itirazda bulundu.

Bununla yetinmeyen Turan, yardımcı hakeme fiziki temasta bulununca kırmızı kart görerek oyundan atıldı.