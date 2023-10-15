Arda Turan'ın oğlu Galatasaray altyapısına katıldı

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2021-2022 sezonunun tamamlanmasıyla futbol kariyerine nokta koyan Arda Turan, kısa süre içerisinde teknik direktörlüğe adım atmıştı.
Geçen sezonun ortasında 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştırmaya başlayan genç teknik adam kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.
İstanbul ekibiyle bu sezon 8 maçta 7 galibiyet alan Arda Turan, lider durumda bulunuyor.
Oğlu altyapıya katıldı
Futbolu Galatasaray'da bırakan Arda Turan, uzun yıllar formasını giydiği sarı-kırmızılı camia ile olan bağlarını koparmıyor.
Arda Turan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlu Hamza Arda Turan'ın Galatasaray Futbol Okulu'nun bünyesine katıldığını belirtti.
Arda Turan'ın paylaşımında oğlu Hamza ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.
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