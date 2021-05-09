Arda Turan'ın opsiyonu boşa çıktı

Galatasaray'da sözleşmesinde +1 yıllık opsiyon bulunan Arda Turan'ın ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşması gerekiyordu. Beşiktaş maçında ilk 11'de çıkamayınca opsiyonu devre dışı kaldı.

Galatasaray'da yeni seçilecek yönetim, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğine karar verecek.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 22 maçta ilk 11'de forma giyerse 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi maddesi dün oynanan Beşiktaş maçında yedek başlamasıyla son buldu.

“ONUN SÖZLEŞMESİ GÖNÜLDEN”

Fatih Terim, sonradan oyuna giren ve golünü atan Arda için "Onun sözleşmesi gönülden. Galatasaray'da devam etmesini isterim" dedi.