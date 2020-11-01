Arda Turan'ın performansı övgü aldı

Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan Ankaragücü maçında oyuna girdikten sonra gösterdiği performansla taraftarlardan övgü topladı.

Ankaragücü maçında dakikalar 56'yı gösterdiğinde Mbaye Diagne'nin yerine oyuna giren Arda Turan, istekli futbolu ile taraftarların beğenisini kazandı.

ARDA ÖVGÜ TOPLADI

Sahada kaldığı süre içinde tempolu bir oyun ortaya koyan deneyimli oyuncu, takımını ateşleyen isimlerden biri oldu. Arda'nın performansı sosyal medyada övgü topladı

Hücumda çok etkili bir görüntü ortaya koyan tecrübeli futbolcunun özellikle sağ kanattan içeri girip Feghouli'ye altı pas üzerinde çıkardığı top, tam anlamıyla parmak ısırttı.

Feghouli ise bomboş pozisyonda topu rakibin üzerine nişanlayınca, Arda'nın şık asisti de boşa gitmiş oldu.



