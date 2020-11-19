Arda Turan'ın sağlık durumu

Koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın ateşinin 39'lara kadar çıktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yapan Galatasaray kaptanı Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

TRT Spor yorumcusu Ayhan Akman, tedavi altına alınan tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ATEŞİ 39'LARA KADAR ÇIKIYORMUŞ"

Akman, "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak." dedi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

33 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.