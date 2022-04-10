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    Arda Turan'ın son hali dikkat çekti

    Arda Turan'ın son hali dikkat çekti

    Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Arda'nın son görüntüsü dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 22:51
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    Fenerbahçe-Galatasaray maçı skordan çok detaylarla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekibin oyunu domine ettiği müsabakada Arda Turan'ın hali gündem oldu.

    Son hali dikkat çekti

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in maçın sonlarına doğru oyuna aldığı Arda Turan'ın vücut dili dikkat çekti.

    Surat ifadesinden mutsuzluğu belli olan Arda'nın aldığı kilolar da görüntüye yansıdı. Sosyal medyada taraftarlar ''Bu ne hal Arda Turan?" yorumlarında bulundu.

    Bazı futbolseverler Arda Turan'ı halı sahaya gelen orta yaşlı insana benzetti.

    Arda Turan ın son hali dikkat çekti #1

    Arda Turan ın son hali dikkat çekti #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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