Arda Turan'ın tekne keyfi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, teknede Ebru Gündeş'in şarkısını söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devem eden ve 1. Lig ekibi Eyüpspor'da görev alan Arda Turan, önümüzdeki günlerde başlayacak yeni futbol sezonu öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

36 yaşındaki genç teknik adam, oyuncu arkadaşı Yiğitcan Ergin'le birlikte bir video yayınladı. Arda Turan, Ergin'le birlikte teknede şarkı söylediği anları paylaştı.

Ebru Gündeş'in şarkısını söyledi

Eyüpspor çalıştırıcısı, daha önce de birlikte şarkı söylerken paylaşım yaptığı ünlü isim Ebru Gündeş'in beğenilen 'Söyleyin' parçasını bağıra çağıra söyledi.

Yaşanan bu anlar akıllara Arda Turan'ın O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel programında söylediği şarkıyı getirdi.