Arda Turan'ın yaptığı motivasyon konuşması gündem yarattı

TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya gelmişti.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan lig mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Eyüpspor oldu.
İstanbul ekibine üç puanı getiren golü ise yeni transfer Caner Erkin kaydetti. Milli oyuncu maçın 58. dakikasında serbest vuruştan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getirdi.
"Sıcak, saha-maha bunlar hikâye"
Yeni sezona üç puanla başlayan Eyüpspor'da 36 yaşındaki teknik adam Arda Turan'ın karşılaşma öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.
Arda Turan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Arkadaşlar, birinci önemli konu maç. Futbol, futbolun kendisi birebir ve temas oyunudur. Hangi sistemi oynarsan oyna, hangi maçı oynarsan oyna dünyada kolay bir maç yok. Sıcak, saha-maha bunlar hikâye. Sen cesaretliysen, sen temasa hazırsan; mahallede toprakta oynarken de o işi halledersin, burada da...