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    Ariel Ortega'dan klas frikik golü

    Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ariel Ortega, attığı frikik golüyle sosyal medyaya damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:58
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    Ariel Ortega'dan klas frikik golü

    River Plate'in efsane futbolcusu ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ariel Ortega, futbolu bırakmasının ardından 9 sene geçmesine rağmen klasını korumaya devam ediyor.

    Eski Fenerbahçeli Ariel Ortega'dan klas frikik golü - İZLE

    KLAS FRİKİK

    River Senior takımıyla halı saha turnuvalarına katılan Ortega, form geçici ama klas kalıcı sözünün karşılığını verdi.

    Eski günlerini anımsatan bir frikik golü atan Arjantinli eski futbolcu, izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.

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    Ariel Ortega dan klas frikik golü #2

    Ariel Ortega dan klas frikik golü #3

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