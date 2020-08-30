Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: Messi ülkesine dönsün

    Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Lionel Messi'nin ülkeye geri dönerek Newell's Old Boys formasıyla futbolu bırakması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 16:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: Messi ülkesine dönsün

    Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Lionel Messi'nin ülkeye geri dönerek futbolu bırakması gerektiğini söyledi.

    C5N televizyonuna konuşan Alberto Fernandez, "Hepimizin kalbinde olan şeyi söyleyeyim. Bu ülkede onu izleme fırsatını bir türlü bulamadık. Messi, Arjantin'e geri dönerek futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'ta oynasın ve futbolu bıraksın. Bize bu heyecanı ve keyfi yaşatmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Fernandez, "Messi, Barcelona'da futbolu bırakmayacaksa, tıpkı Marcelo Bielsa gibi gelip Newell's Old Boys'ta bıraksın." dedi.

    Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: Messi ülkesine dönsün #1

    "MARADONA'YA DAHA FAZLA HAYRANIM"

    Maradona ve Messi arasındaki tercihi sorulan Arjantin Devlet Başkanı, "Maradona, muhteşem bir yıldızdı. Tüm dünyaya karşı tek başına oynardı. Maradona gibi futbolcuyu bir daha hiç görmedim. Maradona'ya Messi'den daha fazla hayranlığım var. Çünkü, o Argentinos Juniors altyapısından yetişti. Onu, tüm dünyaya meydan okurken tribünden izledim. Gladyatör gibiydi. Çok güçlüydü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Arjantin Devlet Başkanı Fernandez: Messi ülkesine dönsün #2

    Görüş Bildir