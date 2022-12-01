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    Arjantin, Polonya'ya gol attığında havalimanında hayat duruyor

    Arjantin, Polonya'ya gol attığında havalimanında hayat duruyor

    Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada havalimanında Arjantinli taraftarların yaşadığı sevinç futbolseverlerin içini ısıttı.
    • 01.12.2022 - 14:49
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    2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan C Grubu üçüncü maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

    Stadyum 974'te oynanan karşılaşmada Arjantin'in golleri Mac Allister ve Alvarez'den geldi. Arjantin, Lionel Messi ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

    Havalimanında hayat durdu

    Ülkede ise bu galibiyetin ardından müthiş bir sevinç yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Arjantin'deki bir havalimanında Polonya'ya atılan golün ardından yaşanan sevinç gözler önüne serildi.

    İşte o anlar...

    Arjantin, Polonya'ya gol attığında havalimanında hayat duruyor - İZLE


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