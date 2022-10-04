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    Arjantin'de bomba iddia: Mauro Icardi, emekli olmayı düşünüyor

    Arjantin'de bomba iddia: Mauro Icardi, emekli olmayı düşünüyor

    Arjantin basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi, Wanda Nara ile daha fazla vakit geçirmek ve evliliğini kurtarmak için emekli olmayı planlıyor.
    • 04.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:26
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    Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapmıştı.

    Sarı-kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni, PSG'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu.

    Transferinin ardından Galatasaray formasıyla bir lig bir de hazırlık maçına çıkan Arjantinli yıldız, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Mauro Icardi, aynı zamanda menajeri olan eşiyle sosyal ağlardan birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.

    Arjantin de bomba iddia: Mauro Icardi, emekli olmayı düşünüyor #1

    "Futbolu bırakmak istiyor"

    Nara ile barışmak isteyen ve bunun için Arjantin'e giden Mauro Icardi için ülkesinden çarpıcı bir iddia geldi.

    Red Boing'in haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Wanda Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek için ani bir kararla futbolu bırakmayı düşünüyor.

    Haberde Icardi'nin, China Suarez ile yasak ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından daha önce de aynı kararı aldığı belirtildi.

    Arjantin de bomba iddia: Mauro Icardi, emekli olmayı düşünüyor #2

    Geçen sene de aynısını yapmıştı

    Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi, eşinin kendisiyle barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü.

    Wanda Nara'nın ise menajeri olduğu Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için yeniden Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi.

    Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için yine aynı formülü denediği ifade edilirken, bu kez Nara'nın da oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.

    Arjantin de bomba iddia: Mauro Icardi, emekli olmayı düşünüyor #3


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