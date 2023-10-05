Arjantin'de Mauro Icardi yorumu: Yaramaz çocuk, kahraman oldu Arjantin'in en köklü gazetelerinden La Nacion, Icardi'nin 2 sezondur gösterdiği performans ve Manchester United'ı yıktığı golle ilgili, “Yaramaz çocuk kahraman oldu” manşetini attı.

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Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de sihrini gösterdi.

Ali Sami Yen'de 2-2 biten Kopenhag maçında sessiz kalan, Manchester United karşılaşmasında ise kaçırdığı penaltıdan sonra muhteşem bir gol atan 30 yaşındaki forvet, Avrupa basınında olduğu kadar ülkesi Arjantin'de de gündemin zirvesine oynadı.

"Yaramaz çocuk, kahraman oldu"

Arjantin'in en eski gazetelerinden La Nacion, Galatasaray ve Icardi'ye geniş yer verdi.

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