Arjantin'de Mauro Icardi yorumu: Yaramaz çocuk, kahraman oldu

Galatasaray'ın Arjantinli gol makinesi Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde de sihrini gösterdi.
Ali Sami Yen'de 2-2 biten Kopenhag maçında sessiz kalan, Manchester United karşılaşmasında ise kaçırdığı penaltıdan sonra muhteşem bir gol atan 30 yaşındaki forvet, Avrupa basınında olduğu kadar ülkesi Arjantin'de de gündemin zirvesine oynadı.
"Yaramaz çocuk, kahraman oldu"
Arjantin'in en eski gazetelerinden La Nacion, Galatasaray ve Icardi'ye geniş yer verdi.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
Galatasaray'dan Old Trafford'da büyük galibiyet. Yaramaz çocuk kahraman oldu. Icardi penaltıyı kaçırdı ama 4 dakika sonra galibiyet golünü attı. 30 yaşındaki Rosariolu intikamını aldı. Savunmanın kötü bir şekilde durduğunu fark etti, Onana ile birebir mücadele ederek aşırtma bir vuruş yaptı takımına 3 puanı aldırdı. Bu gol, Galatasaray'ın Bayern Münih'le yarışmasını sağladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış