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Haber Merkezi

Futbolda öyle anlar yaşanıyor ki 'futbol sadece futbol değildir' sözünün doğruluğu bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

İnsanları eğlendiren, keyifli anlar geçirmelerini sağlayan dünyanın en kapsamlı sporunu güzelleştiren şeylerin başında gelenlerden biri de hiç kuşku yok ki tribünler...

Zaman zaman objektiflere tribünden yansıyan güzel görüntülere son olarak Arjantin'den bir yenisi daha eklendi.

Arjantin Premier Ligi'nde ülkenin köklü kulüplerinden River Plate, sahasında CA Tucuman'ı ağırladı.

TRİBÜNDE DOYASIYA EĞLENDİ: ORTAYA GÜZEL GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

1-0'lık skorla River Plate'in galibiyetiyle biten karşılaşmada tribünlerde söylenen bestelere eşlik eden bir küçük kız dikkat çekti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaştığı görüntülerde küçük kızın kolunun kırık olmasına rağmen eğlendiği anlara yer verildi.

İşte bir yandan beste söylerken diğer yandan da tribünleri daha da güzel hale getiren küçük kız...