Petrol
97.56
-1.02%
Euro
18.5088
0.09%
Dolar
18.6076
0.22%
Altın
999.43
-0.45%
Borsa
4254
0.89%
Bitcoin
390.890
-1.29%
BTXN Coin
10.31
-0.29%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Arjantin'de olaylı final: Hakem 10 kırmızı kart gösterdi

    Arjantin'de olaylı final: Hakem 10 kırmızı kart gösterdi

    Hakem Facundo Tello, Boca Juniors-Racing Club maçının son bölümlerinde 10 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına yolladı. Boca Juniors'tan 7 oyuncu kırmızı kart gördü.
    • 07.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 10 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

    Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

    Arjantin de olaylı final: Hakem 10 kırmızı kart gösterdi #1

    Hakem kavga katılan herkese kırmızı kart gösterdi

    Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi.

    Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

    Maç iptal oldu

    Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için maçın hükmen 0-3 Racing Club lehine sayılması bekleniyor.

    Arjantin de olaylı final: Hakem 10 kırmızı kart gösterdi #2


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

    Düzce'de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı
    İç Haber

    Düzce'de motorlu kurye otomobile çarptı: 5 yaralı

    Görüş Bildir