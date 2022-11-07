Arjantin'de olaylı final: Hakem 10 kırmızı kart gösterdi

Hakem Facundo Tello, Boca Juniors-Racing Club maçının son bölümlerinde 10 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına yolladı. Boca Juniors'tan 7 oyuncu kırmızı kart gördü.

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 10 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

Hakem kavga katılan herkese kırmızı kart gösterdi

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi.

Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

Maç iptal oldu

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için maçın hükmen 0-3 Racing Club lehine sayılması bekleniyor.