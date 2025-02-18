Arjantin'de tatil yapan Mauro Icardi, derbiye çağrıldı

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Galatasaray'da Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.

Frankowski'ye yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, çareyi Icardi'nin mukavelesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya almakta buldu.

DERBİYE ÖZEL DAVETİYE

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

AŞKINI YAŞIYOR

Öte yandan yeni sevgilisi China Suarez ile paylaşım yapmaya doyamayan başarılı futbolcu Mauro Icardi'den yeni bir gönderi daha geldi.

Ünlü isim, Suarez ile verdiği pozu 'Seni Seviyorum' şarkısı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.