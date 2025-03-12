Arjantinli futbol efsanesi Maradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Son görüntüsü mahkemede gösterildi

AA

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın ölümüne ilişkin dava Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı.

Maradona’nın tedavisinden sorumlu yedi sağlık çalışanı, "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor.

MARADONA'NIN SAĞLIK EKİBİ YARGILANIYOR

Sanıklar arasında beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatrist Agustina Cosachov ve diğer sağlık personeli bulunuyor.

Mahkeme sürecinde yaklaşık 120 tanığın dinlenmesi beklenirken, sanıkların suçlu bulunmaları halinde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

SAVCI MAHKEMEYE DAMGA VURDU

Maradona’nın eski eşi Verónica Ojeda da, davaya katılmak üzere mahkemeye geldi.

Duruşmada ise mahkemeye savcı Patricio Ferrari damga vurdu.

Mahkemede konuşan Ferrari, fotoğrafı hakime göstererek, "Maradona işte böyle öldü. Eğer biri size Diego'ya ne olduğunu görmediğinizi söylüyorsa, yalan söylüyordur." ifadesini kullandı.

"CİNAYET OLMADIĞINI SÖYLEYENLER YALAN SÖYLÜYOR"

Maradona'nın bakım koşullarına değinen Ferrari, "Durum gayet açık. Kendi yakınınızı düşünün; günlerce bir yatakta yatan birini görseniz, bunun bir cinayet olmadığını söyleyenler yalan söylüyordur." dedi.

Savcının gösterdiği fotoğrafta, Maradona’nın karnının şiştiği ve etrafında kimsenin bulunmadığı görüldü.

FOTOĞRAFI GÖSTERDİ: KIZLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fotoğrafı gören kızları Dalma ve Gianinna'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yerel basına göre, sanıklar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulundukları taktirde 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri yönde değerlendirme yapılıyor.

MARADONA'NIN ÖLÜMÜ

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.