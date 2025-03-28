Arjantinli futbol efsanesi Maradona’nın ölümüyle ilgili otopsi detayı

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Arjantin'de futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava süreci devam ediyor...

25 Kasım 2020'de beyin ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edildikten birkaç gün sonra kalp durması sonucu hayatını kaybeden Maradona'nın ölümü, futbol dünyasında ve Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı.

Ülkede üç günlük ulusal yas ilan edilirken, şimdi ise yedi sağlık çalışanı "ihmal sonucu adam öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor.

MARADONA'NIN OTOPSİSİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yargılanan isimler, suçlu bulunmaları halinde sanıklar 8 ila 25 yıl arasında hapis cezası alabilir.

Son olarak ise Diego Maradona'nın otopsisini yapan adli tıp uzmanlarından biri, Arjantinli futbolcunun ölmeden önce en az 12 saat boyunca inanılmaz acılar çektiğini belirtti.

Ayrıca "herhangi bir doktorun" semptomları birkaç gün önce fark etmesi gerektiğini belirtti.

Adli Tıp Direktörü Carlos Cassinelli, Maradona'nın 2020'deki ölümünün ardından yapılan otopsiye ilişkin ayrıntıları açıkladı.

"İNANILMAZ ACI ÇEKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Yedi sağlık çalışanının yargılandığı davada konuşan uzman, "Kalbinin tamamı yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da inanılmaz acı çektiğini gösteriyordu" dedi.

Cassinelli, "Vücudu günlerdir su toplayan bir hastaydı. Uzman olmasına bile gerek yok, herhangi bir doktor bunu fark ederdi" ifadelerini kullandı.

Savcılığa göre; Maradona'nın iyileşme sürecinde bakımını üstlenen sanıklar (bir beyin cerrahı, bir psikiyatrist, bir psikolog, doktorlar ve hemşireler) yeterli tıbbi bakımı sağlamadı ve onun ölümüne yol açtı.

Soruşturma sırasında çok sayıda görgü tanığı, Maradona'nın yüzünün ve karnının aşırı şiştiğini belirtti.