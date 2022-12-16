Arjantinli taraftarlar Messi'nin büyükannesinin evinin önünde alkış tuttu

2022 Katar Dünya Kupası'nda finale kalan Arjantin'de, yüzlerce taraftar Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek tezahüratlarda bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, yarı finalde oynadığı Hırvatistan'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Arjantin'in ardından Fas'ı eleyen Fransa ise tangocuların rakibi oldu.

Pazar günü oynanacak final öncesi Arjantin'de sevinç gösterileri sürüyor.

Büyükannesinin evinin önüne gittiler

Arjantin’de futbolseverler Messi’nin büyükannesinin evine giderek tezahüratta bulundu.

Sosyal medyada gündem olan o anlarda Messi’nin büyükannesi ise taraftarları camdan eliyle selamladı.

O anlar böyle kaydedildi...

Arjantin taraftarları Messi'nin büyükannesinin evinin önünde alkış tuttu