Arkas Spor, Ulaş Onur Topbaşlı'yı transfer etti Arkas Spor, 22 yaşındaki voleybolcu Ulaş Onur Topbaşlı’yı kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona iddialı girebilmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Jordan Canham, Emir Kaan Öztürk, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin ve György Grozer’i transfer etmişti. Arkas, bir takviye daha yaptı ve Galatasaray’da da oynayan 22 yaşındaki pasör Ulaş Onur Topbaşlı’yı kadrosuna kattı.

Öte yandan genç oyuncu daha önce kariyerinde Bal Spor, Bigadiç Belediyespor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor formalarını terletti.