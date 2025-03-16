Arsenal - Chelsea derbisini Mesut Özil ve Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi

İHA
Premier Lig’in 29. haftasında Arsenal ile Chelsea, Fly Emirates’te karşı karşıya geldi.
Londra derbisini ev sahibi Arsenal, 20. dakikada Mikel Merino’nun kaydettiği golle 1-0 galip bitirdi.
Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Arsenal, puanını 58’e yükseltirken Chelsea ise 49 puanda kaldı.
TRİBÜNDE BERABER İZLEDİLER
Müsabakayı bir dönem Arsenal forması da giyen AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç tribünde beraber izledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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