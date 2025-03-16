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Arsenal - Chelsea derbisini Mesut Özil ve Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi

Arsenal - Chelsea derbisini Mesut Özil ve Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi Premier Lig’de bugün Arsenal ile Chelsea arasında oynanan Londra derbisini AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi.