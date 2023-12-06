Arsenal müthiş maçta Luton Town'u 90+7'de yıktı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Luton Town, Arsenal'i ağırladı.
Konuk ekip büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan 90+7'de bulduğu golle 4-3 galip ayrıldı.
Arsenal, 20'de Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçerken 25'te Gabriel Osho skoru eşitledi.
Gabriel Jesus'un 45'te attığı golle Arsenal soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Galibiyet 90+7'de geldi
Soyunma odasından golle dönen Luton Town, 49'da Elijah Adebayo ile durumu 2-2'ye getirdi, 57'de Ross Barkley ile 3-2 öne geçti.
Bu gole hemen cevap veren Arsenal, 60'da Kai Havertz ile durumu 3-3 yaptı.
Karşılaşmanın 3-3'lük beraberlikle sona ermesi beklenirken 90+7'de sahneye çıkan Declan Rice, Arsenal'e 4-3'lük galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla 36 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Arsenal ligdeki bir sonraki maçında Aston Villa deplasmanına gidecek.
9 puanda kalan Luton Town ise Manchester City'yi konuk edecek.
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