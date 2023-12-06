Arsenal müthiş maçta Luton Town'u 90+7'de yıktı Arsenal, Premier Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Luton Town'u 90+7'de bulduğu golle 4-3 mağlup etmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Luton Town, Arsenal'i ağırladı.

Konuk ekip büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan 90+7'de bulduğu golle 4-3 galip ayrıldı.

Arsenal, 20'de Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçerken 25'te Gabriel Osho skoru eşitledi.

Gabriel Jesus'un 45'te attığı golle Arsenal soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Galibiyet 90+7'de geldi

Soyunma odasından golle dönen Luton Town, 49'da Elijah Adebayo ile durumu 2-2'ye getirdi, 57'de Ross Barkley ile 3-2 öne geçti.

Bu gole hemen cevap veren Arsenal, 60'da Kai Havertz ile durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşmanın 3-3'lük beraberlikle sona ermesi beklenirken 90+7'de sahneye çıkan Declan Rice, Arsenal'e 4-3'lük galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla 36 puana yükselerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Arsenal ligdeki bir sonraki maçında Aston Villa deplasmanına gidecek.

9 puanda kalan Luton Town ise Manchester City'yi konuk edecek.