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Arsenal, Newcastle United'a mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'inde Arsenal'i ağırlayan Newcastle United, rakibini 2-0 yendi.
- 17.05.2022 - 01:00
Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Newcastle United'a konuk oldu.
İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a 2-0 kaybetti.
Arsenal düşüşte
Maçın gollerini White(kendi kalesine) ve Guimaraes 85. dakikada kaydetti.
AA'nın haberine göre Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.