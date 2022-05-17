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    Arsenal, Newcastle United'a mağlup oldu

    İngiltere Premier Lig'inde Arsenal'i ağırlayan Newcastle United, rakibini 2-0 yendi.
    • 17.05.2022 - 01:00
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    Arsenal, Newcastle United'a mağlup oldu

    Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Newcastle United'a konuk oldu.

    İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a 2-0 kaybetti.

    Arsenal düşüşte

    Maçın gollerini White(kendi kalesine) ve Guimaraes 85. dakikada kaydetti.

    AA'nın haberine göre Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.

    Arsenal, Newcastle United a mağlup oldu #1

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