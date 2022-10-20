Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal ile PSV Eindhoven UEFA Avrupa Ligi erteleme maçında bugün kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

İngiliz ekibi Arsenal Kraliçe Elizabeth'in ölümü sebebiyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edecek.

Arsenal-PSV Eindhoven maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi A grubunda yer alan Arsenal ve PSV Eindhoven grupta ilk iki sırada yer alıyor. Arsenal oynadığı 3 maçıda kazanarak 9 puanla zirvede yer alırken PSV Eindhoven aldığı 7 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Liderliğin el değiştirebileceği bu zorlu maçın detaylarını sizler için derledik. Peki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlnacak? İşte cevabı..

Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman oynanacak?

Arsenal-PSV Eindhoven maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.