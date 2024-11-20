Arsenal'den Arda Güler'e kanca

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Real Madrid'de aldığı az süre nedeniyle tartışma konusu olan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, milli futbolcuyla ilgileniyor.

Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

Arda'nın ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edildi.

ODEGAARD'DA YAŞANANLAR

Real Madrid, Norveç'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Martin Odegaard'ı henüz 16 yaşındayken kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de süre alamamasının ardından Real Sociedad'a kiralanmış ve kalitesini ortaya koymuştu. Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.

2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

İspanyol devine 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid forması altında süre bulduğu 24 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.