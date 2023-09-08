Arsenal'in bonservisine 80 milyon euro verdiği Nicolas Pepe, Trabzonspor için geldi Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nicolas Pepe, imza için Türkiye'ye geldi. Yıldız futbolcu 2019 yazında 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu.

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ensonhaber.com

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den 28 yaşındaki Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve Fildişi Sahilli yıldız özel uçakla 04:40'ta İstanbul'a iniş yaptı.

Bordo-mavililerin Pepe'yle 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenilirken 28 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

İlk açıklama uçakta: Bize her yer Trabzon

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından yola çıkan Nicolas Pepe, uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon.

Arsenal bonservisine 80 milyon euro verdi

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu.

2017 yılında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan futbolcu iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.