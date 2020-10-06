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- Arsenal'in efsane maskotu Sevilla'ya transfer oldu
Arsenal'in efsane maskotu Sevilla'ya transfer oldu
Arsenal'de ekonomik şartlar sebebi ile işine son verilen maskot Gunnersaurus'u, La Liga ekibi Sevilla transfer etti.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 12:09
- Güncelleme : 06.10.2020 - 12:09
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Arsenal Kulübü, küçülmeye gitme kararı almış ve kulübün 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'un görevine son vermişti.
Maskotun gönderilmesi sebebiyle memnun olmayan Arsenalli taraftarlar, kulüpte birçok gereksiz masraf yapıldığını, Gunnersaurus'tan önce başka harcamaların kısılabileceğini belirten yorumlarda bulunmuştu.
SEVİLLA SAHİP ÇIKTI
İngiltere'de dünden beri konuşulan Gunnersaurus'a La Liga ekibi Sevilla sahip çıktı.
İşine son verilen maskotla görüşen İspanyollar, Gunnersaurus'u renklerine bağladı.