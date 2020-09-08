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- Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes Fatih Terim'in doğum gününü kutladı
Aralarında Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes gibi isimlerin yer aldığı futbol dünyasının efsane isimleri, çektikleri videolarla 67 yaşına giren Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 12:30
- Güncelleme : 08.09.2020 - 12:30
4 Eylül'de 67 yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kulüp tarafından sürpriz bir video hazırlandı.
Arsene Wenger, Gattuso, Maldini, Nuno Gomes, Rui Costa, Drogba, Sneijder ve Hagi gibi efsane isimler, video çekerek tecrübeli teknik adamın doğum gününü kutladı.
GÖZLERİ DOLDU
Sarı-kırmızılı kulübün YouTube sayfasından paylaşılan videoda, Terim'in oldukça duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.
Başarılı teknik adam, videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.