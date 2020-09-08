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    Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

    Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

    Aralarında Arsene Wenger, Gattuso, Maldini ve Nuno Gomes gibi isimlerin yer aldığı futbol dünyasının efsane isimleri, çektikleri videolarla 67 yaşına giren Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 12:30
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    4 Eylül'de 67 yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kulüp tarafından sürpriz bir video hazırlandı.

    Arsene Wenger, Gattuso, Maldini, Nuno Gomes, Rui Costa, Drogba, Sneijder ve Hagi gibi efsane isimler, video çekerek tecrübeli teknik adamın doğum gününü kutladı.

    GÖZLERİ DOLDU

    Sarı-kırmızılı kulübün YouTube sayfasından paylaşılan videoda, Terim'in oldukça duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

    Başarılı teknik adam, videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Efsane isimler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı - İZLE

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